9'uncu kattan düşüp ölen kadının eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatın soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9’uncu katındaki penceresinden düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye Demirel’in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

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