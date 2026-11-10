Niğde'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88’inci yılında Niğde’de düzenlenen törenle anıldı.

Anma töreni Atatürk heykeline yapılan çelenk sunumu ile başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde Atatürk’ün 88 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi.

Atatürk’ü Anma Töreni, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı program ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Remide Yılmaz Atabek Lisesi Müdürü Arif Öztürk yaptı. Öztürk, "Oğuz Kağan’dan Sultan Alparslan’a, Fatih Sultan Mehmet Han’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugün ülkemizi yöneten Cumhurbaşkanımıza kadar uzanan köklü bir tarihi çizgisidir. Bu çizgi Adriyatik’ten Çin Seddi'ne, Yakutistan bozkırlarından Yemen'e kadar geniş bir coğrafyada iz bırakmış devlet geleneğimizi, kültürel zenginliğimizi ve ortak hafızamızı içinde barındırır. Bizlere düşen bu köklü mirası Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına aynı bilinç ve sorumlulukla taşımaktır" dedi.

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Yapılan konuşmanın ardından Remide Yılmaz Atabek Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunuldu, şiirler okundu, Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi.