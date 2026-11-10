Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Şehit aileleri ve gazilerden anlamlı Çanakkale ziyareti

        Şehit aileleri ve gazilerden anlamlı Çanakkale ziyareti

        Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir" projesi kapsamında şehit aileleri ve gaziler, Bursa ve Çanakkale'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Şehit aileleri ve gazilerden anlamlı Çanakkale ziyareti

        Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir" projesi kapsamında şehit aileleri ve gaziler, Bursa ve Çanakkale’yi ziyaret etti.

        Dernek Başkanı Ömer Demir, gezinin tarihi ve kültürel açıdan önemli olduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.

        İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen "Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir" projesi kapsamında düzenlenen Bursa ve Çanakkale gezisi tamamlandı.

        Şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen gezide, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri yerinde incelendi. Özellikle Çanakkale ziyaretinde, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı zorlu şartlar ve Türk askerinin gösterdiği fedakarlıklar rehberler eşliğinde katılımcılara anlatıldı.

        REKLAM

        "Şehit ailelerimize hizmet etmek vefa borcumuzdur"

        Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, projenin şehit aileleri ve gaziler açısından büyük anlam taşıdığını belirtti.

        Demir, "Kıymetli şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte çıktığımız bu anlamlı yolculukta, Çanakkale Zaferi'nin ne büyük zorluklarla kazanıldığını bir kez daha hatırladık. Başta İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Niğde Valimiz Nedim Akmeşe olmak üzere bizlere destek olan herkese şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize hizmet etmek, bizler için büyük bir onur, gurur ve vefa borcudur" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        40 metreden ateş edilmiş
        40 metreden ateş edilmiş
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        Köy okulunda 1 öğretmen ve 2 öğrenciyle en büyük anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        Yolcuların önünde 8 kurşunlu kanlı infaz
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Yurtta saat: 09.05 oldu... Her yerde hayat durdu! Şükran, minnet ve rahmetle andık
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        "Vatan sana minnettar"
        "Vatan sana minnettar"
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        Yabancı şairlerin gözünde Atatürk
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        7,5 milyon sterline satışa çıktı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Opel'de 25 yıllık dönem kapandı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Silahlı saldırıya nefes kesen operasyon!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Çelik fabrikasında facia: 17 ölü!
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        10 kiloya ulaşması bekleniyordu! 6,5 kiloyken karaciğer nakliyle hayata tutundu
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Bakanlık vergi yüzsüzlerini aralık ayında açıklayacak
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Peynir üretim ve etiketlemesinde yeni dönem
        Mitte'yi andılar
        Mitte'yi andılar

        Benzer Haberler

        Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Niğde'de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        Niğde'de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        Niğde'de 9. kattan düşen kadın öldü
        Niğde'de 9. kattan düşen kadın öldü
        Niğde Valisi Akmeşe'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Niğde Valisi Akmeşe'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı
        Niğde'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 kardeş tutukl...
        Niğde'de 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 2 kardeş tutukl...
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı
        Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 10 Kasım mesajı