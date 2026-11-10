Şehit aileleri ve gazilerden anlamlı Çanakkale ziyareti

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen "Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir" projesi kapsamında şehit aileleri ve gaziler, Bursa ve Çanakkale’yi ziyaret etti.

Dernek Başkanı Ömer Demir, gezinin tarihi ve kültürel açıdan önemli olduğunu belirterek destek verenlere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hayata geçirilen "Şehidin Emaneti Milletin Şerefidir" projesi kapsamında düzenlenen Bursa ve Çanakkale gezisi tamamlandı.

Şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla gerçekleştirilen gezide, Türkiye'nin tarihi ve kültürel değerleri yerinde incelendi. Özellikle Çanakkale ziyaretinde, Çanakkale Zaferi'nin kazanıldığı zorlu şartlar ve Türk askerinin gösterdiği fedakarlıklar rehberler eşliğinde katılımcılara anlatıldı.

REKLAM

"Şehit ailelerimize hizmet etmek vefa borcumuzdur"

Niğde İli Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, projenin şehit aileleri ve gaziler açısından büyük anlam taşıdığını belirtti.

Demir, "Kıymetli şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizle birlikte çıktığımız bu anlamlı yolculukta, Çanakkale Zaferi'nin ne büyük zorluklarla kazanıldığını bir kez daha hatırladık. Başta İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ve Niğde Valimiz Nedim Akmeşe olmak üzere bizlere destek olan herkese şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine ve kahraman gazilerimize hizmet etmek, bizler için büyük bir onur, gurur ve vefa borcudur" dedi.