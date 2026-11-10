Vali Akmeşe: "Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak"

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’i koruma ve gelecek nesillere taşıma sorumluluğuna dikkat çekti.

Vali Nedim Akmeşe, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk’ün azmi, vizyonu ve kararlı liderliğiyle yürütülen Milli Mücadele’nin, milletin bağımsızlık iradesinin simgesi olduğunu vurgularken, Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak bir ideal etrafında birleşen milletin eseri olduğunu ifade etti.

Akmeşe, mesajında, "Milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu ve "en büyük eserim" diyerek gençliğe emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda bugün de emin adımlarla ilerlemektedir.Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak, birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ediyor; kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.