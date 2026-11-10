Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'de tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Seyfettin Özdoğan'ın (71) kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç, Niğde-Aksaray kara yolu Sazlıca Kavşağı'nda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Özdoğan, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Özdoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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