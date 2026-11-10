Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimizi çalışarak, üreterek ve eserlerimizle geleceğe taşıyoruz"

        Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimizi çalışarak, üreterek ve eserlerimizle geleceğe taşıyoruz"

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Başkan Özdemir: "Cumhuriyetimizi çalışarak, üreterek ve eserlerimizle geleceğe taşıyoruz"

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Başkan Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, rahmet ve derin bir özlemle anıyoruz. 10 Kasım, milletimiz için büyük bir vedanın hüznünü barındırsa da özünde Atatürk’ün mücadelesini, fikirlerini ve bizlere bıraktığı emaneti çok daha güçlü bir şekilde sahiplenme günüdür.Tarihin en ağır şartlarında milletimizin bağımsızlık inancını ortak bir iradeye dönüştüren Gazi Mustafa Kemal, cephede kazanılan zaferi Cumhuriyet ile taçlandırarak ülkemize yeni bir ufuk açmıştır. O’nun en büyük gücü, milletine duyduğu sarsılmaz güven ve her şartta aklı, bilimi öncü kabul eden devlet adamlığıdır.

        REKLAM

        Bizler, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e olan vefanın en güzel karşılığının çalışmak ve üretmek olduğuna inanıyoruz. 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözünü kendimize rehber edinerek, Milli Mücadele yıllarında vatanseverliğiyle tarihe geçen Niğde’mize hizmet etmeyi en büyük onur sayıyoruz. Şehrimizin her köşesine değer katmak, gençlerimize daha güçlü bir gelecek hazırlamak ve ülkemizin kalkınma yolculuğuna omuz vermek için gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Bu duygularla; vefatının 88. yıldönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum. Ruhu şad, Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Vali Akmeşe: "Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak"
        Vali Akmeşe: "Bizlere düşen sorumluluk, bu aziz emaneti korumak"
        Niğde'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
        Niğde'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni düzenlendi
        Şehit aileleri ve gazilerden anlamlı Çanakkale ziyareti
        Şehit aileleri ve gazilerden anlamlı Çanakkale ziyareti
        Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Niğde Valiliği haftalık asayiş verilerini paylaştı
        Niğde'de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        Niğde'de 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti
        Niğde'de 9. kattan düşen kadın öldü
        Niğde'de 9. kattan düşen kadın öldü