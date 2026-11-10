TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile Seyfettin Özdoğan'ın kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdoğan, hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

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