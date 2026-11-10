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        TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        NİĞDE'de TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Seyfettin Özdoğan, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:33 Güncelleme:
        TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        NİĞDE'de TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Seyfettin Özdoğan, hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile Seyfettin Özdoğan'ın kullandığı 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Özdoğan, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özdoğan, hastanede hayatını kaybetti. Özdoğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, TIR şoförü gözaltına alındı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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