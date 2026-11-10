Niğde'de 9. kattan düşerek ölen kadının kocası tutuklandı
Niğde'de bir apartmanın 9. katından düşerek hayatını kaybeden kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.
Giriş: 10.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
Niğde'de bir apartmanın 9. katından düşerek hayatını kaybeden kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.
İlhanlı Mahallesi'nde R.D'nin dün bir apartmanın 9. katındaki pencereden beton zemine düşerek ölmesiyle ilgili kocası D.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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