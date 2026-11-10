Niğde'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
Niğde'de tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Niğde'de tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tur ile S.Ö. idaresindeki 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Tır şoförü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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