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        Niğde'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

        Niğde'de tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Niğde'de tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

        Niğde'de tır ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Sazlıca kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tur ile S.Ö. idaresindeki 38 SH 365 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü S.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.Ö., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Tır şoförü gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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