Başkan Özdemir, COP31'de Niğde'nin 'Yeşil Dönüşüm' projelerini anlattı

Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çevre dostu projeleri ve enerji dönüşümü yatırımlarıyla Niğde’nin vizyonunu küresel arenaya taşıdı.

COP31 zirvesi kapsamında düzenlenen "Enerjiyi Yöneten Belediyeler" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer alan Belediye Başkanı Emrah Özdemir; yerel yönetimlerde sürdürülebilir enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları, yeşil finansman kaynakları ve karbon sertifikasyonu süreçlerini anlattı.

Niğde’de hayata geçirilen çevre dostu ve yeşil dönüşüm odaklı model projelerin detaylarını aktaran Özdemir, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik atılan stratejik adımları paylaştı.

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Konferans alanında yer alan Niğde Belediyesi tanıtım standı, zirvede yoğun ilgi gören noktalardan biri oldu. Geniş kitlelerin, çevre aktivistlerinin ve belediyecilik heyetlerinin katılım sağladığı stantta, Niğde’nin "Yeşil Belediyecilik" uygulamaları tanıtıldı.

Standı ziyaret eden önemli isimler arasında; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş yer aldı.

Başkan Özdemir, stantta ağırladığı konuklarına Niğde’nin çevre, enerji ve şehircilik alanındaki projelerini tek tek anlatarak heyetleri Niğde’ye davet etti.

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"Gelecek nesillere yaşanabilir bir şehir bırakmak için çalışıyoruz"

Yeşil belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de ilklere imza atmayı sürdürdüklerini vurgulayan Başkan Emrah Özdemir, "Her platformda ve her alanda güzel şehrimiz Niğde'yi temsil etmeye, vizyonumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Karbon ayak izimizi azaltan, doğal kaynaklarımızı koruyan ve şehrimize katma değer sağlayan projelerimizle yalnızca bugünü değil, Niğde’mizin geleceğini inşa ediyoruz. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere çok daha temiz, dirençli ve yaşanabilir bir Niğde bırakmak amacıyla durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.