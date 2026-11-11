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        Niğde'de 11.11'de 1111 fidan toprakla buluştu

        Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:16 Güncelleme:
        Niğde'de 11.11'de 1111 fidan toprakla buluştu

        Niğde'de saat 11.11'de 1111 fidan toprakla buluşturuldu.

        Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde düzenlenen fidan dikim etkinliği, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu, Niğde E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Niğde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, TEMA Vakfı Niğde İl Temsilciliği ve Yeşilay temsilcilerinin yanı sıra denetimli serbestlik personeli ve yükümlüler katıldı.

        Çevre bilincini artırmak, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen programda, katılımcılar 1111 fidanı toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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