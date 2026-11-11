Niğde Belediye Başkanı Özdemir, COP31'de belediyenin çevre projelerini anlattı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) belediyenin çevre projeleri ve enerji dönüşümüne yönelik yatırımları hakkında bilgi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konferansa katılan Özdemir, "Enerjiyi Yöneten Belediyeler" başlıklı oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Özdemir, oturumda yerel yönetimlerde sürdürülebilir enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları, yeşil finansman kaynakları ve karbon sertifikasyonu süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

REKLAM

Niğde'de hayata geçirilen çevre dostu projeleri anlatan Özdemir, kentin karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Konferans alanında kurulan Niğde Belediyesi standında da kentin çevre, enerji ve şehircilik projeleri tanıtıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş standı ziyaret etti.

Özdemir, ziyaretçilere belediyenin projeleri hakkında bilgi vererek heyetleri Niğde'ye davet etti.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, kenti farklı platformlarda temsil etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Çevreye duyarlı projelerle doğal kaynakları korumayı ve kentin geleceğini planlamayı hedeflediklerini kaydeden Özdemir, "Karbon ayak izimizi azaltan, doğal kaynaklarımızı koruyan ve şehrimize katma değer sağlayan projelerimizle yalnızca bugünü değil, Niğde'mizin geleceğini inşa ediyoruz. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere daha temiz, dirençli ve yaşanabilir bir Niğde bırakmak amacıyla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.