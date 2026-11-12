Niğde'de çocuklar gıdanın sofraya yolculuğunu öğrendi
Emine Çetintürk Anaokulu öğrencileri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin Tarımsal Uygulama Merkezi'ni inceleyerek sofralarına gelen gıdaların nasıl üretildiğini öğrendi.
Emine Çetintürk Anaokulu öğrencileri, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Tarımsal Uygulama Merkezi’ni inceleyerek sofralarına gelen gıdaların nasıl üretildiğini öğrendi.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlediği "Çocuklar Tarımla Tanışıyor" etkinliğinde Emine Çetintürk Anaokulu öğrencilerini ağırladı.
Etkinliği değerlendiren Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, gezi boyunca öğrencilere merkezin üretim birimlerini tanıttıklarını söyledi. Şekeroğlu, çocuklara bitkilerin nasıl yetiştirildiğini, hayvancılık faaliyetlerini ve gıdaların sofraya ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini yaşlarına uygun bir dille anlattıklarını, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladıklarını aktardı.
Gezinin ardından öğrencilere merkezde üretilen süt ve yumurtanın ikram edildi.
Şekeroğlu, etkinlikle çocukların doğa ve hayvan sevgisini geliştirmelerine ve sağlıklı beslenme konusunda bilinç kazanmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.
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