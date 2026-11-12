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        Niğde'de narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 68 Kasım'da il genelinde yürüttüğü narkotik çalışmalarında 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:51 Güncelleme:
        Niğde'de narkotik operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 68 Kasım’da il genelinde yürüttüğü narkotik çalışmalarında 1 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Sokaklar Güvende" parolasıyla uyuşturucu ticareti, bulundurma ve kullanmaya yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 162,58 gram uyuşturucu madde ve 6 adet sentetik ecza ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir kişi ile aynı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan bir kişiyi de yakaladı.

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        2 kişi, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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