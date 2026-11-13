Niğde'de okulda pencereden düşen öğrenci yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu'nda eğitim gören 6. sınıf öğrencisi F.E.B, henüz bilinmeyen nedenle ikinci kattaki sınıfın penceresinden zemine düştü.

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