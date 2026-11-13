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        Niğde'de motosiklet kazalarına karşı "Bir Daha Düşün" projesi başlatıldı

        Niğde'de "Bir Daha Düşün! Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Niğde'de motosiklet kazalarına karşı "Bir Daha Düşün" projesi başlatıldı

        Niğde’de "Bir Daha Düşün! Niğde Motosiklet Risk Farkındalığı ve Güvenli Davranış Projesi" düzenlenen basın açıklamasıyla tanıtıldı.

        Proje tanıtım toplantısına Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Dinçer ve İl Millî Eğitim Müdür Vekili Sami Adem katıldı.

        Niğde Valiliği koordinasyonunda yürütülen projeye Niğde Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı desteği ile hayaya geçirilen proje kapsamında 25 Kasım’dan itibaren kent genelindeki tüm ortaokul ve liselerde eğitimler düzenlenecek.

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        Projeye ilişkin bilgi veren Niğde Valisi Nedim Akmeşe, kentte son dönemde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 49,7’sine motosiklet veya motorlu bisikletlerin karıştığını açıkladı.

        Okullardaki eğitimler 25 Kasım’da başlayacak

        Vali Akmeşe, 25 Kasım 2026’dan itibaren il genelindeki tüm ortaokul ve liselerde eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacağını belirterek, "Projenin temel amacı, motosiklete binmeyi öğretmeden önce motosiklete binme kararını düşündürmektir" dedi.

        Vali Akmeşe’den ailelere ehliyet ve kask çağrısı

        Gençlerin karıştığı trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Akmeşe, ailelere gerekli sürücü belgesi bulunmayan çocuklarına motosiklet veya motorlu araç kullandırmamaları çağrısında bulundu. Akmeşe, koruyucu kask kullanımının, hız sınırlarına uyulmasının ve ailelerin çocuklarına trafikte örnek olmasının önemini vurguladı.

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        Emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimlerini sürdüreceğini belirten Akmeşe, araç sürücülerinden şerit değiştirirken ve dönüşlerde aynalarını ve kör noktalarını kontrol etmelerini istedi. Motosiklet sürücülerine de görünürlüklerini artırmak için reflektörlü kıyafet giymeleri ve koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullanmaları çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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