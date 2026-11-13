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        Niğde'de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

        Niğde'de bir ortaokulda ikinci kattan düşen 11 yaşındaki kız öğrenci yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 22:07 Güncelleme:
        Niğde'de okulun ikinci katından düşen kız öğrenci yaralandı

        Niğde'de bir ortaokulda ikinci kattan düşen 11 yaşındaki kız öğrenci yaralandı.

        Olay, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Selin Sokakta bulunan Şehit Gökhan Altınalan Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle öğrenim gördüğü okulun ikinci katından düşen 11 yaşındaki F.E.B. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahelesi yapıldıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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