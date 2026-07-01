Niğde'de apartmanın üçüncü katından düşen çocuk yaralandı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir apartmanın üçüncü katından düşerek yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.





Toplu Konut Mahallesi'ndeki bir binanın 3. katındaki pencereden T.A.D. (2), henüz bilinmeyen nedenle beton zemine düştü.





Çocuğun düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

