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        Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın vücudundan 25 santimetre büyüklüğünde, 7 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
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        Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın vücudundan 25 santimetre büyüklüğünde, 7 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

        Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ameliyat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Ömer Faruk Geçkil tarafından gerçekleştirildi.

        Ameliyatın ardından Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Zor, gerçekleştirilen ameliyatta emeği geçenleri tebrik ederek, "Alanında uzman sağlık kadrosuyla vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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