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        Niğde'de Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları sürüyor

        Niğde Valiliği himayelerinde düzenlenen "Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 13:07 Güncelleme:
        Niğde'de Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması başvuruları sürüyor

        Niğde Valiliği himayelerinde düzenlenen "Ebubekir Hazım Tepeyran Ulusal Fotoğraf Yarışması" başvuruları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarışma Ahiler Kalkınma Ajansı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu işbirliğiyle düzenleniyor.

        Yarışmaya tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katılabilecek.

        Yarışmada dereceye giren eserler ödüllendirilecek, sergilemeye değer bulunan fotoğraflar ise kamuoyuyla buluşturulacak.


        Son başvurusu 20 Temmuz olan yarışmaya, https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarismalar/aktif-yarismalar adresinden başvuru yapılabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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