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        Niğde'de "Katlı Otopark ve Dışarı Cami Meydan Düzenlemesi Projesi" çalışmaları başladı

        Niğde Belediyesi tarafından "Katlı Otopark ve Dışarı Cami Meydan Düzenlemesi Projesi"nin çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Niğde'de "Katlı Otopark ve Dışarı Cami Meydan Düzenlemesi Projesi" çalışmaları başladı

        Niğde Belediyesi tarafından "Katlı Otopark ve Dışarı Cami Meydan Düzenlemesi Projesi"nin çalışmaları başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, projeyle kent merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, sosyal donatı alanlarını artırmak ve kentin tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor.

        Proje kapsamında Dışarı Camisi'nin çevre düzenlemeleri yapılarak emekliler lokali inşa edilecek.

        Ayrıca saha çalışmaları nedeniyle Dışarı Cami Sokak geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kentin kronikleşen sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

        Projenin kararlılıklarının göstergesi olduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

        "Şehrimizin tam kalbinde hem trafik ve otopark çilesine neşter vuruyor hem de tarihi dokumuza sahip çıkarak ecdat yadigarı camimizin çevresini şanına yakışır bir ferahlığa kavuşturuyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, başımızın tacı olan emekli büyüklerimizi de unutmadık, onlar için huzurla vakit geçirebilecekleri modern bir lokali bu projeyle hayata geçiriyoruz. Bu büyük dönüşüm sürecinde, çalışmalarımızın hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanması için geçici olarak kapatacağımız yollar konusunda vatandaşlarımızın göstereceği sabır ve destek bizim için çok kıymetli. Bu güzel projemizin Niğde'mize, geleceğimize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

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