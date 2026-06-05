Niğde'de hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Niğde'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.



Durmuş E. (71) idaresindeki 51 HF 313 hafif ticari araç, Çamardı-Pozantı kara yolunda, Soner S'nin (52) kullandığı Karayolları 6. Bölge 64. Şefliğine ait 06 JTE 31 plakalı kamyonetle çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile kamyonetteki işçiler Selçuk S, Ramazan S, İbrahim K. ve Mustafa S. yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

