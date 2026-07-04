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        Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 21:41 Güncelleme:
        Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

        Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şahsüleyman Mahallesi'ndeki bir kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.


        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.


        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


        Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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