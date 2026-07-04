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        Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp yaralayan kadını polis ikna etti

        Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp camla yaralayan kişi, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp yaralayan kadını polis ikna etti

        Niğde'de tartıştığı eski nişanlısını rehin alıp camla yaralayan kişi, polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu.

        Efendibey Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan H.E. ile evine gelen eski nişanlısı F.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine H.E, eski nişanlısını rehin aldığı cam parçasıyla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kadın, polisin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmalarının ardından F.S'yi serbest bıraktı.

        Elinden ve kolundan hafif yaralanan F.S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kendisini eve kilitleyen kadın da sonrasında ikna edilerek evden çıkarıldı.

        Sinir krizi geçiren kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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