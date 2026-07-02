Niğde'de "Çilek Tarla Günü" programı düzenlendi

Niğde'nin Çamardı ilçesinde "Çilek Tarla Günü" programı gerçekleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program ilçeye bağlı Yeniköy'de düzenlendi.



Ekipler tarafından üreticilere çilek yetiştiriciliğinde doğru tarımsal uygulamalar, bitki sağlığı, sulama, gübreleme ve hasat sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.



Programa, Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş ve üreticiler katıldı.

