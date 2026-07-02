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        Niğde'de "Çilek Tarla Günü" programı düzenlendi

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde "Çilek Tarla Günü" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 10:31 Güncelleme:
        Niğde'de "Çilek Tarla Günü" programı düzenlendi

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde "Çilek Tarla Günü" programı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program ilçeye bağlı Yeniköy'de düzenlendi.

        Ekipler tarafından üreticilere çilek yetiştiriciliğinde doğru tarımsal uygulamalar, bitki sağlığı, sulama, gübreleme ve hasat sonrası dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Programa, Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş ve üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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