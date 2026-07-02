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        Niğde'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

        Niğde'de bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Niğde'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

        Niğde'de bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Kale Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Ümit Eroğlu'nun (53) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi.

        Eroğlu'nun hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Odaya giren ekipler, Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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