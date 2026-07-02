Niğde'de bir kişi otel odasında ölü bulundu

Niğde'de bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kale Mahallesi'ndeki bir otelde kalan Ümit Eroğlu'nun (53) uzun süre dışarı çıkmaması üzerine otel personeli odasına girdi. Eroğlu'nun hareketsiz yattığını gören personel, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Eroğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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