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        Niğde'de kadınlara ve çocuklara ücretsiz maç müjdesi

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Niğde Belediyesi Spor ile imzalanan protokol kapsamında stadyumda kadın taraftarlar için özel ve güvenli bir tribün alanı oluşturulduğunu duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte kadın taraftarlar ve beraberlerindeki 12 yaş ve altı çocuklar müsabakaları tamamen ücretsiz izleyebilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Niğde'de kadınlara ve çocuklara ücretsiz maç müjdesi

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; Niğde Belediyesi Spor ile imzalanan protokol kapsamında stadyumda kadın taraftarlar için özel ve güvenli bir tribün alanı oluşturulduğunu duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte kadın taraftarlar ve beraberlerindeki 12 yaş ve altı çocuklar müsabakaları tamamen ücretsiz izleyebilecek.

        Niğde Belediyesi; kentte spor kültürünü yaygınlaştırmak ve tribünlere aile sıcaklığı kazandırmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Niğde Belediyesi ile Niğde Belediyesi Spor Kulübü arasında imzalanan protokol istikametinde, kırmızılacivertli ekibin iç saha maçlarında kadınlara ve çocuklara özel tribün uygulaması başlatıldı. İmzalanan protokol çerçevesinde stadyumda kadın taraftarların maçları rahat, huzurlu ve güvenli bir ortamda takip edebilmeleri için özel bir tribün alanı tahsis edildi. Uygulama kapsamında hem kadın taraftarlardan hem de anneleriyle veya kadın yakınlarıyla birlikte stadyuma gelen 12 yaş ve altı çocuklardan bilet ücreti alınmayacak.

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        Başkan Özdemir: "Tribünlerimize aile sıcaklığı, maçlarımıza coşku katıyoruz"

        Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir kadınların ve çocukların tribünlerde daha fazla yer almasını hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı; "Tribünlerimize aile sıcaklığı, maçlarımıza coşku katıyoruz. Niğde Belediyesi Spor’umuz ile imzaladığımız protokol neticesinde maçlarımızda kadın taraftarlarımıza özel, güvenli tribün alanı oluşturuyoruz. Üstelik maçlarımız kadın taraftarlarımıza ve onlarla birlikte gelen 12 yaş ve altı yavrularımıza tamamen ücretsiz olacak. Takımımızın heyecanına ortak olmak için tüm kadın hemşehrilerimizi ve çocuklarımızı stadyuma bekliyoruz."

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