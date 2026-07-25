Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Kale Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan A.Ç'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.