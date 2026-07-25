Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Niğde'de kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

        Niğde'de kendisinden bir süredir haber alınamayan 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kale Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan A.Ç'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu A.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        16 yaşındaki İbrahim, tarihe olan ilgisini kitaba dönüştürdü
        16 yaşındaki İbrahim, tarihe olan ilgisini kitaba dönüştürdü
        Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü Semerkant'ta imzalandı
        Niğde-Semerkant Kardeş Şehir Protokolü Semerkant'ta imzalandı
        Niğde'de depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı
        Niğde'de depremde hasar gören binaların yıkımına başlandı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başla...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Tarım Kariyer Kafe" uygulaması başla...
        Niğde ile Özbekistan'ın Semerkant kenti arasında "Kardeş Şehir Protokolü" i...
        Niğde ile Özbekistan'ın Semerkant kenti arasında "Kardeş Şehir Protokolü" i...
        Öğrencilere LGS ve YKS tercihlerinde DABİS desteği: Niğde'de öğrenci ve vel...
        Öğrencilere LGS ve YKS tercihlerinde DABİS desteği: Niğde'de öğrenci ve vel...