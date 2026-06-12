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        Niğde'de "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Niğde'de "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi

        Niğde'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Nahita'nın Renkleri" defilesi düzenlendi.

        Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, defilede yer alan eserlerin Halk Eğitim Merkezine bağlı köy ve beldelerde açılan giyim üretim teknolojileri kurslarındaki usta öğreticiler ile kursiyerlerin emekleriyle hazırlandığını söyledi.

        Eserlerin Niğde'nin köklü kültüründen ilham alınarak tasarlandığını ifade eden Çetin, geleneksel motiflerin estetik dilinin ve modern tasarım anlayışının bir araya getirildiğini anlattı.

        Çetin, bu çalışmaların kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Halk Eğitimi Merkezlerinin kültürel mirasın korunmasına da hizmet ettiğini aktaran Çetin, şunları kaydetti:

        "Bugün sergilenen eserler bunun en güzel örneklerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerlerken geçmişimizi unutmadan, kültürel zenginliklerimizi koruyarak geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu defile sorumluluğun ve bilincin somut bir yansımasıdır. Bu anlamlı etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Konuşmanın ardından halk oyunu gösterileri yapıldı ve defile gerçekleştirildi.

        Programa, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Şemsettin Durmuş, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek ve vatandaşlar katıldı.

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