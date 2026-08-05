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        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

        Niğde'de tartıştığı kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta 33 ANV 420 plakalı otomobilde Ö.O. (38) ile İpek G. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.O, yanındaki tabancayla İpek G'ye ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, İpek G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ağır yaralanan Ö.O. ise ambulansla, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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