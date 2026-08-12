Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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