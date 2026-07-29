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        Niğde'de vatandaşlar dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirildi

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 15:11 Güncelleme:
        Niğde'de vatandaşlar dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirildi

        Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve sahtecilik konularında bilgilendirmede bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, 20-26 Temmuz tarihleri arasında iletişim yoluyla dolandırıcılık, mal varlığına karşı işlenen suçlar, yatırım, araç kiralama, sosyal medya üzerinden yatırım ve sosyal medya üzerinden alışveriş dolandırıcılığı ile IBAN kiralamaya yönelik vatandaşları bilgilendirdi.

        Ekipler, bu kapsamda vatandaşlara polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu personelinin para talep etmeyeceğini, cep telefonlarına gelen çağrı ve mesajları dikkate almamaları gerektiğini anlatarak, broşür dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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