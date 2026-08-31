Niğdeli boksörler 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda iki madalya kazandı
Niğdeli sporcular Emine Kılınç ve Kemal Benli, 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.
Niğdeli sporcular Emine Kılınç ve Kemal Benli, 23 Yaş Altı Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda iki madalya kazandı.
Rize’de 23-29 Ağustos tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 51 kiloda ringe çıkan Emine Kılınç, rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.
Kılınç, elde ettiği bu başarıyla kasım ayında Hırvatistan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.
Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Kemal Benli de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
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