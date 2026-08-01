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        Niğdeli voleybolcu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Spor Kulübü sporcusu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 14:20 Güncelleme:
        Niğdeli voleybolcu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu

        Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Spor Kulübü sporcusu Belinay Akkuş, Beşiktaş'a transfer oldu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, altyapıda yetişen Akkuş'un transfer olmasının, kurumun sporcu yetiştirme vizyonu ile altyapı çalışmalarının önemli bir göstergesi olduğu belirtildi.

        Sporcuların ulusal düzeyde önemli kulüplerde yer almasını sağlayacak altyapı çalışmalarının sürdürüleceği ifade edilen açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel Dorul, sporcunun yetişmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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