Sanatçı Ferhat Göçer Niğde'de konser verdi

Niğde'de düzenlenen "3. Dağ, Doğa, Dondurma Festivali" kapsamında, sanatçı Ferhat Göçer sahne aldı. Niğde Valiliği, belediye, Çamardı Kaymakamlığı ve Çamardı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, valiliğin yanında bulunan etkinlik alanında Ferhat Göçer konser verdi. Sanatçının sevilen şarkılarına eşlik eden vatandaşlar, keyifli vakit geçirdi.

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