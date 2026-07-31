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        Niğde'de 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Niğde'de 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.G'nin kullandığı 51 DC 168 plakalı otomobil, Darboğaz mevkisinde A.U. idaresindeki 51 T 0199 plakalı taksiyle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü M.G. ile otomobilde bulunan Ş.G. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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