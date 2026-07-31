Niğde'de 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. M.G'nin kullandığı 51 DC 168 plakalı otomobil, Darboğaz mevkisinde A.U. idaresindeki 51 T 0199 plakalı taksiyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü M.G. ile otomobilde bulunan Ş.G. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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