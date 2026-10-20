Niğde'de çırağını demir çubukla darbettiği öne sürülen berber tutuklandı

Darp raporu alan ve iş yerinde çırak olarak çalıştığı öğrenilen Y.E.D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan berber S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Y.E.D. (15), iş yeri sahibi S.G'nin kendisini demir çubukla darbettiğini iddia ederek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

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