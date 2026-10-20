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        Niğde'de çırağını demir çubukla darbettiği öne sürülen berber tutuklandı

        Niğde'de çırağını demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan berber tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Niğde'de çırağını demir çubukla darbettiği öne sürülen berber tutuklandı

        Niğde'de çırağını demir çubukla darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan berber tutuklandı.

        Y.E.D. (15), iş yeri sahibi S.G'nin kendisini demir çubukla darbettiğini iddia ederek, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

        Darp raporu alan ve iş yerinde çırak olarak çalıştığı öğrenilen Y.E.D'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan berber S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan S.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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