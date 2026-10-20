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        Çırağını darp ettiği iddia edilen berber tutuklandı

        Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi, yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:31 Güncelleme:
        Çırağını darp ettiği iddia edilen berber tutuklandı

        Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan işletme sahibi, yeniden gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Niğde'de 15 yaşındaki berber çırağı Yusuf Eymen D.'nin iş yerinde darp edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan berber S.G., yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Güçlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Niğde'de faaliyet gösteren bir berber dükkanında meydana gelen olayda iddiaya göre, Yusuf Eymen D. (15) ve bir başka çırak, iş yeri sahibi tarafından üst kata çağrılarak demir sopa ve süpürge sapıyla darp edildi. Darp edildikten sonra temizlik yapmaya zorlandığını öne süren Yusuf Eymen D.'nin ailesi, darp raporu alarak işletme sahibinden şikayetçi oldu.

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        İddiaları reddetmişti

        Berber S.G. ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkındaki darp iddialarını reddederek suçlamaların asılsız olduğunu savunmuş, hukuki mücadele başlatacağını belirtmişti. Yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklanan S.G. hakkındaki adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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