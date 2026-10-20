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        Niğde'de traktör devrildi: 1 ağır yaralı

        Niğde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Niğde'de traktör devrildi: 1 ağır yaralı

        Niğde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

        Olay, Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli'de meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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