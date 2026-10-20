Niğde'de traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Niğde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli'de meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.