Niğde'nin dijital haritası çıkarılıyor

Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin dijital altyapısını güçlendirmek ve akıllı şehir hedeflerine ulaşmak amacıyla veri toplama çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022 ve 2024 yıllarında yapılan haritalama çalışmalarının devamı niteliğindeki güncellemeyle son teknoloji LiDAR donanımlı araçlar, kent merkezinde tarama faaliyetlerine başladı.

Özel donanımlı tarama araçlarının üzerine yerleştirilen sensörler, seyir halindeyken çevreye saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderiyor.

Bu ışınların binalara, ağaçlara, elektrik direklerine veya yollara çarpıp sensöre geri dönme süresi anlık olarak hesaplanarak çevrenin üç boyutlu nokta bulutu haritası oluşturuluyor.

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Sistem, eş zamanlı olarak yüksek çözünürlükle kaydedilen 360 derecelik panoramik fotoğraflarla birleştirildiğinde Niğde’nin dijital ikizinin ortaya çıkması planlanıyor.