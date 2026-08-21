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        Niğde'nin dijital haritası çıkarılıyor

        Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin dijital altyapısını güçlendirmek ve akıllı şehir hedeflerine ulaşmak amacıyla veri toplama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Niğde'nin dijital haritası çıkarılıyor

        Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin dijital altyapısını güçlendirmek ve akıllı şehir hedeflerine ulaşmak amacıyla veri toplama çalışması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022 ve 2024 yıllarında yapılan haritalama çalışmalarının devamı niteliğindeki güncellemeyle son teknoloji LiDAR donanımlı araçlar, kent merkezinde tarama faaliyetlerine başladı.

        Özel donanımlı tarama araçlarının üzerine yerleştirilen sensörler, seyir halindeyken çevreye saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderiyor.

        Bu ışınların binalara, ağaçlara, elektrik direklerine veya yollara çarpıp sensöre geri dönme süresi anlık olarak hesaplanarak çevrenin üç boyutlu nokta bulutu haritası oluşturuluyor.

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        Sistem, eş zamanlı olarak yüksek çözünürlükle kaydedilen 360 derecelik panoramik fotoğraflarla birleştirildiğinde Niğde’nin dijital ikizinin ortaya çıkması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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