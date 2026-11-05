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        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri Adana'da "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi

        Adana'da "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Adana'da kamu çalışanlarına eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:21 Güncelleme:
        Adana'da "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" programı düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "İletişim Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu Eğitimleri" kapsamında Adana'da kamu çalışanlarına eğitim verildi.

        İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürlüğü koordinesinde Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

        Programda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kurumsal İletişim Birimince "Kurumsal İtibar Yönetimi ve Bileşenleri", Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığınca da "Kriz İletişimi Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarının basın birimlerinde görev yapan personel, CİMER kullanıcıları ve diğer kamu çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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