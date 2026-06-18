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        Atık kağıtlar kadınların elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geri dönüşüm kursuna katılan kadınlar, boyadıktan sonra kuruttukları kağıt çubuklardan sepet, tepsi, nihale, duvar ve masa süsü gibi ürünler tasarlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Atık kağıtlar kadınların elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde geri dönüşüm kursuna katılan kadınlar, boyadıktan sonra kuruttukları kağıt çubuklardan sepet, tepsi, nihale, duvar ve masa süsü gibi ürünler tasarlıyor.

        Kadirli Kaymakamlığı Aile Destek Merkezince düzenlenen kursa katılan 15 kadın, eğitmenlerden atık kağıtları değerlendirmeyi öğreniyor.

        Evlerinden ya da çevreden topladıkları gazete yapraklarını ince şişlere saran kursiyerler, çeşitli renklere boyadıkları kağıt çubuklarını kurumaya bırakıyor.

        Kursiyerler, işlemin ardından sertleşen çubuklardan örgü yöntemiyle sepet, tepsi, nihale, şekerlik, duvar ve masa süsü üretiyor.

        El becerilerini geliştiren kadınlar, tasarımlarını kermes ve üretici pazarlarında satarak gelir elde ediyor.

        - "Ürünleri öğrencilerimize aşama aşama gösteriyoruz"

        Eğitmen Gülşen Tunalı, AA muhabirine, atık ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi.

        Kursa ev kadınlarının ilgi gösterdiğini dile getiren Tunalı, "Ürünleri öğrencilerimize aşama aşama gösteriyoruz. Ürünlerimizi pazar alanlarında satıyor, elde ettiğimiz kazancı da paylaşıyoruz." dedi.

        Kursiyer Esra Akar da ürünlerin ev ve iş yerlerinde günlük işlerde veya dekoratif olarak kullanılabildiğini anlattı.

        Çalışmadan keyif aldıklarını belirten Akar, "Ürünlerimizi satışa sunduğumuz kermesler oluyor. Elde ettiğimiz gelirle aile bütçemize katkı sağlayabiliyoruz. Ham madde olarak evimizdeki gazeteler gibi atıkları kullanıyoruz." diye konuştu.

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