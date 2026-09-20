Hatay'da eşi tarafından öldürülen Emine Çil'in cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Hatay'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil'in cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.
Hatay'da eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen 47 yaşındaki Emine Çil'in cenazesi, Osmaniye'de toprağa verildi.
Payas ilçesinde dün öldürülen Çil'in naaşı, Cebelibereket Şehitlik Camisi'ne götürüldü.
Burada kılınan cenaze namazına kadının ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
Namazın ardından Çil'in cenazesi, Osmaniye Asri Mezarlığı'na defnedildi.
Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Kadir Çil tarafından pompalı tüfekle vurulan Emine Çil, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, polis ekipleri zanlıyı gözaltına almıştı.
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