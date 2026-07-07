Kadirli ilçesinde fırınlar denetlendi

Kadirli ilçesinde, fırınlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, iş yerlerinin hijyen koşulları, ruhsatı ve satışa sunulan ürünlerin gramajı kontrol edildi. Ekipler, kurallara uygun satış yapmadığı tespit edilen 6 işletmeye 3 bin 705'er lira idari para cezası kesti.

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