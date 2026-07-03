Kadirli'de aşure etkinliği yapıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.



Kadirli Belediyesi tarafından Çamlıkahve Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından katılımcılara aşure dağıtıldı.





Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, aşure günlerinin birlik, beraberlik ve dayanışmanın arttığı günler olduğunu belirtti.





Etkinliğe, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, sivil topum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



