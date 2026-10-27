Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tatbikat gerçekleştirildi

Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, bombalı ve kimyasal saldırılar ile yangınlara karşı tatbikat yapıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen tatbikata, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, emniyet, itfaiye ve hastane personeli katıldı.

Tatbikatta "siyah kod" verilen hastanede olası bir bombalı saldırı girişimi, kimyasal madde sızıntısı ve yangın durumunda olaya müdahale ve yaralıların tahliyesi senaryosu canlandırıldı.

Hastane Başhekim Vekili Doç. Dr. Fatih Gökalp, tatbikatın 2026 yılı Afet ve Acil Durum Planlaması kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

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Tatbikatta şüpheli paket ve olası saldırı senaryosunun ele alındığını belirten Gökalp, "Siyah kod kapsamında olası bir eylem ve şüpheli paketle ilgili bir tatbikat gerçekleştirdik. Bununla ilgili tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Tüm paydaş ekiplerimizle başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.