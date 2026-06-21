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        Osmaniye merkezli "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Osmaniye merkezli "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine GSM hattı çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Hatları telefon dolandırıcılığında kullandıkları öne sürülen 9 zanlı, Osmaniye, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda yakalandı.

        Adreslerde 8 SIM kart, 8 cep telefonu, 7 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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