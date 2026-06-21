Osmaniye merkezli "telefon dolandırıcılığı" operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Osmaniye merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, telefonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kimlik bilgilerini kullanarak kendilerine GSM hattı çıkaran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Hatları telefon dolandırıcılığında kullandıkları öne sürülen 9 zanlı, Osmaniye, Adana ve Mersin'de belirlenen adreslere yapılan operasyonda yakalandı.



Adreslerde 8 SIM kart, 8 cep telefonu, 7 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar ile GSM hatları ve kişisel verilere ilişkin kayıtların bulunduğu 3 defter ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 4 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

