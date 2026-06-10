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        Osmaniye'de 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Osmaniye'de 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.G. (26) ve M.Ö'ye (64) ait araç ve iş yerlerinde arama yaptı.

        Operasyonda 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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