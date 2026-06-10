Osmaniye'de 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli H.G. (26) ve M.Ö'ye (64) ait araç ve iş yerlerinde arama yaptı.



Operasyonda 4 bin 248 litre kaçak akaryakıt bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G. ve M.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

