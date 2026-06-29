Osmaniye'de akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.



Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle kavga çıktı.



Kavganın büyümesi üzerine tüfekle ateş açılması sonucu Tuncay Timi (23) ağır yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılan Timi, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Polis, kavgaya karıştıklarını belirlediği 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

