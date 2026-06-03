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        Osmaniye'de çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura saplanan inek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Osmaniye'de çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çamura saplanan inek, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        ​​​​​​​Yusufizzettin köyünde dere yatağındaki çamurda mahsur kalan ineğini çıkaramayan Mehmet Ö, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesinin fen işleri ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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